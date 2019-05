Magazine “Aventuras No Reino Congelado” estreia neste domingo em Goiânia

A Cia. de Teatro Carlos Moreira estreia neste domingo, às 17 horas, o musical infantil Aventuras no Reino Congelado (foto), no Teatro Madre Esperança Garrido. A montagem goiana de texto autoral une a magia dos contos de fadas com memórias de infância e resgate de valores perdidos e preocupação com meio ambiente. A história, com efeitos especiais como nevadas no palco,...