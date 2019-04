Magazine Avenida Goiás ilustra transformações culturais e urbanísticas de Goiânia O POPULAR percorreu a via em uma tarde qualquer durante a semana para perguntar: o que faz a Avenida Goiás ser tão solene para os moradores da capital

O relógio já não toca mais, as calçadas são ocupadas por camelôs e o mobiliário urbano está entregue ao tempo. Em outro momento da história de Goiânia, era possível ouvir o tic-tac da torre da Avenida Goiás soar até o fim da rua, na Estação Ferroviária. Principal avenida da capital e uma espécie de coração do Centro Histórico, a via ilustra, mais do que qualquer out...