Magazine Avó presenteia netas com almofadas feitas com camisas do avô falecido e emociona internautas Jovens compartilharam a história no Twitter

Jocelyn Hernandez havia perdido o avô há um ano quando sua avó decidiu dar a ela um presente inesquecível. Para que as netas pudessem se lembrar do ente querido, ela transformou as camisas de que o falecido marido mais gostava em capas para almofadas, fazendo delas um emocionante recordativo. Junto com o presente, a “abuela” mandou um bilhete: “Esta é uma camisa...