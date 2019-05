Magazine Autores goianos de “Jenifer” já tinham novo hit para Gabriel Diniz Morte foi sentida no coletivo de compositores em Goiânia que havia produzido nova aposta de sucesso para o cantor. Enterro foi nesta terça-feira (28) em João Pessoa

As notificações de um grupo de WhatsApp do compositor Henrique Batista, fundador do Big Jhows – coletivo de autores sediado em Goiânia responsável pelo hit Jenifer –, deram o sinal de que alguma coisa errada tinha acontecido no início da tarde de segunda-feira, 27. No grupo do app de mensagem, do qual também fazia parte o cantor Gabriel Diniz, veio a confirmaç...