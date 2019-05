Magazine Autores da música ‘Jenifer’ divulgam vídeo do dia que apresentaram a canção para Gabriel Diniz; veja Um dos compositores do sucesso, que tem raízes em Goiânia, contou que o artista estava “virado” após um show e, mesmo assim, se mostrou muito solícito e alegre, como sempre

Os compositores da música Jenifer divulgaram nesta terça-feira (28) um vídeo que registrou o momento em que o cantor Gabriel Diniz conheceu a canção. Segundo o relato deles, o artista estava “virado” da sequência de shows e, mesmo assim, mostrou alegria e empolgação com a letra e o ritmo. O cantor estava no auge, justamente depois de apostar na canção, composta em Goiânia por oito pessoas. Mas a trajetória do músico foi interrompida ontem, em um acidente aéreo. A aeronave ...