Foi o poema A Morte É que Está Morta, de autoria de Mario Quintana, que levou o estudante de engenharia Victor de Oliveira Dias a começar a escrever em meio à quarentena imposta pelo novo coronavírus. O texto serviu de inspiração para que ele se reunisse virtualmente com um amigo dos tempos de escola e desse início a um projeto poético e audiovisual, com reflexões sobre a morte, a ser tocado em dupla no tempo de confinamento. “Senti cansaço de ser passivo com as artes, de apenas absorver”, relata Victor.

O jovem continua com os compromissos da faculdade, mas diz que, em casa, sua agenda está mais flexível. Se por um lado a quarentena adia vida e planos, outras atividades – que na correria do dia a dia costumam ficar para depois – ganham espaço. É o caso da escrita, que também passa a funcionar como memorial dos dias de confinamento. Pensando nisso, a reportagem ouviu escritores e suas dicas sobre como começar a escrever nesse período.

“Se escrever é algo que você quer fazer, mas, por alguma razão, sempre tem uma desculpa para adiar, essa é uma oportunidade”, diz a poeta e escritora Angélica Freitas. Autora dos títulos Rilke Shake e Um Útero É do Tamanho de um Punho, ela conta que, embora confinada, mantém seu ritmo de escrita, e inventou até uma forma de não perder a conexão com o mundo. “Como eu não posso sair à rua ver pessoas, tenho observado o movimento da minha janela. Tento imaginar para onde vai quem passa por aqui.”

Para ela, ter um caderno por perto e se comprometer a escrever sempre no mesmo horário são ótimos primeiros passos. “Eu gosto de começar e terminar o caderno; funciona como um incentivo”, conta Angélica. “Acordo, faço um café, volto para a cama e escrevo. Acho esse horário, quando você acabou de sair de um sonho, muito propício para inventar coisas.”

Mais assertiva, a escritora e crítica literária Noemi Jaffe afirma que, “para escrever, é preciso escrever”. “Não espere uma inspiração, porque ela só vem quando a gente senta para escrever. Não espere nada”, afirma ela, que tem se dedicado a escrever e publicar nas redes sociais um diário da quarentena. Em uma postagem feita no dia 2, por exemplo, ela relata as “paranoias” com a pandemia: “Minhas discussões com o João são quase sempre sobre arrumação e higiene – eu mais desencanada; ele mais atento. Mas hoje era eu ‘paranoicando’ nas embalagens, com água sanitária, esponja e cansaço, e ele ‘não é pra tanto’”.

Na visão de Noemi, esse momento seria muito favorável para a escrita, justamente por ser um período de introspecção e solidão. Mas, como o confinamento é forçado e vivemos preocupados com o que pode acontecer, fica mais difícil conseguir um ingrediente que ela considera fundamental: a concentração.

Apesar disso, Noemi vê na escrita um gesto de transformação, uma maneira de, com o mal-estar e a imprevisibilidade da situação, fazer palavras. “Quando faço isso, me alivio”, conta ela, que também aplica essa potência em sua vida íntima. “Faz pouco tempo que perdi minha mãe; então, acabei escrevendo muito sobre ela nesse período.”

Para quem quer começar a escrever, ela sugere um mergulho em assuntos desconhecidos. E, em tempos de coronavírus e ciência no noticiário, tema não falta. “(Pesquise) sobre astronomia, sobre alguma planta, sobre cavernas francesas. Qualquer assunto que você não domine nada, mas pesquise em detalhes, vá entender a anatomia do besouro. Assim, você descobre assuntos que não têm nada a ver com sua realidade, e isso é muito inspirador.”

Na caixinha de ferramentas de Noemi e de Angélica, estão também os desafios verbais. Pode-se tentar, por exemplo, escrever um texto sobre amor sem usar a palavra “amor”, ou um texto sem usar nenhuma vez a letra “e”. Explorar uma história já conhecida pela perspectiva de outra personagem ou, ainda, escrever um poema para os cinco objetos mais próximos de si.