Magazine Autora do livro Suicídio - O Futuro Interrompido fala do assunto sob o ponto de vista de quem fica Jornalista e psicanalista Paula Fontenelle decidiu compartilhar a sua história após seu pai ter cometido suicídio em 2005

E m 2005, a escritora, jornalista e psicanalista Paula Fontenelle passou por uma das experiências mais difíceis da vida: o suicídio do pai. O trauma familiar trouxe o tema rodeado de tabus para o centro dos estudos de Paula, que é autora do livro Suicídio - O Futuro Interrompido: Guia Para Sobreviventes (Geração Editorial). A obra fala do assunto sob o ponto de vista de...