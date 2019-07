Magazine Autor relembra vida e morte de ex-presidente sírio em Ceres

O escritor Edvaldo Nepomuceno lança nesta terça-feira, às 20 horas, o livro O Ódio e a Vingança – A Vida do Ex-presidente da Síria Mohamed Adib Chichakli na Cidade de Ceres, no Centro Cultural Ceres, às 20 horas. A obra resgata a história do mandatário que se refugiou na cidade goiana, que fica a 185 quilômetros de Goiânia, e aqui foi assassinado em uma vingança pelo...