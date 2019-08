Magazine Autor publica obra que revisa assassinato de prefeito em Catalão

O historiador e jornalista Enival Mamede Leão lança, nesta sexta-feira, em Catalão, o livro Quem Matou Oripão?, que aborda a morte do prefeito de Catalão Eurípedes Pereira, em 1998. Conhecido como Oripão, ele foi encontrado morto no banco do passageiro de um veículo, com tiros. Uma força-tarefa foi montada para investigar o crime, com delegados de Goiânia, profissionai...