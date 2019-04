Magazine Autor fez 'arqueologia visual' para resgatar imagens de fotobiografia

Entre o material raro, Revela-te, Chico - Uma Fotobiografia apresenta um retrato de Chico Buarque feito por Cristiano Mascaro, em Roma, em 1969, durante o autoexílio do artista; Chico ao lado de João Cabral de Melo Neto, Gilberto Gil e Affonso Romano de Sant´Anna, entre outros, na Expoesia em 1973; Chico com seu ídolo do futebol, Pagão, em 1984; e o encontro reservado...