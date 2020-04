Layla Monteiro é acostumada com o home office, que já fazia parte de sua rotina. Mesmo sem os eventos e reuniões com os parceiros de trabalho, a blogueira e empresária está se dedicando a criar conteúdos que mantenham o contato, interação e interesse do seu público. A ideia para o momento é passar dicas que incentivem o autocuidado nesse momento de isolamento social. “Estou tentando passar a importância de separar um tempo pra cuidar se mim, da pele e do cabelo”, explica Layla, que conta com mais de 800 mil seguidores no Instagram atualmente.

Ela e o marido estão passando o período da quarentena na casa de seus pais, em Anápolis. Para começar o dia, tem buscado fazer pelo menos 30 minutos de caminhada para movimentar o corpo e dar uma ativada na vitamina D. “Estou aproveitando esse tempo para também aprender. Os podcasts com os assuntos de marketing são os que mais ajudam com ideias para os projetos futuros”, indica. “Assisti várias lives com assuntos diversos e interessantes, muitas falando das estratégias para enfrentar os problemas da economia. Mas, como boa goiana, adoro um sertanejo e amei as lives do Jorge & Mateus e do Gusttavo Lima”, conta a influenciadora, que está com as listas de filmes e séries em dia.