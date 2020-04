Aproveitar o período em casa, durante o isolamento social, para cuidar da pele e criar uma rotina diária de cuidados básicos é uma alternativa para manter o bem-estar do corpo. A dermaticista Karine Gouveia explica que, semanalmente, a esfoliação da pele e o uso de máscara hidratante ou de argila pode intensificar os resultados.

“A esfoliação serve para remover as células mortas da pele e deixar a pele mais suave e macia. Uma boa dica é o esfoliante caseiro à base de café e mel”, orienta a profissional. Karine afirma que o café possui propriedades antioxidantes e esfoliantes e o mel tem propriedades hidratantes, antibacterianas e antifúngicas. “Pode ser utilizado no rosto e no corpo. A mistura dos dois pode ser muito eficaz”, diz. O primeiro passo para os cuidados é usar um sabonete específico para cada tipo de pele. Em seguida, o uso do tônico ou da água termal que equilibra o pH da pele, acalma, refresca e fecha os poros. O terceiro passo é o uso da vitamina C, que é uma poderosa antioxidante, protege as células da ação dos radicais livres, previne o envelhecimento precoce e clareia a pele. Depois disso, o hidratante e o creme antirrugas. Para finalizar, o autocuidado.

Protetor

Engana-se quem acha que não se deve passar o protetor solar. Mesmo dentro de casa, a pele está em contato direto com as luzes do computador e do celular. “Mesmo se não estivermos tendo contato direto a radiação UV,

mas estamos tendo contato direto e longo com as luzes visíveis, que causam danos a nossa pele. É importante seguir corretamente o uso do filtro solar de três em três horas”, pontua.