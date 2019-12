Magazine Ausência sentida

O clima na família do antropólogo Marlon de Castro, de 23 anos, anda tão polarizado que, na festa de aniversário da avó, uma tia deixou a celebração aos prantos. As discussões sobre temas políticos invariavelmente terminavam em conflitos. O rapaz, que já saiu há tempos do grupo do WhatsApp da família, decidiu – “por uma série de fatores” – não ir à ceia no último Natal...