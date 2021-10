Magazine Aumento de enfartes em jovens chama a atenção para os cuidados com o coração Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2010 e 2019 houve aumento de 59% nas internações de pessoas nessa faixa etária por enfarte e de 9% nas mortes. Especialista dá dicas para evitar o problema

Uma dor intensa no peito que durou 5 segundos. O incômodo não chegou a mudar os planos do chefe operacional Josué Rodrigues dos Santos, de 39 anos, de comer pastel na feira com a namorada. A dor aguda passou, mas deixou certo mal estar. “Isso aconteceu na noite de uma sexta-feira. Achei que era um problema muscular ou de má digestão”, conta Josué, que na época ti...