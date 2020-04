Alguns dos efeitos colaterais do coronavírus e do isolamento decretado em alguns países para contê-lo levaram ao aumento dos pedidos de divórcio. Reportagem da BBC Brasil viralizou nas últimas semanas mostrando que na China o número de casais que se separam aumentou exponencialmente após o período de quarentena e isolamento social. Obrigados a conviver juntos, muitos deles perceberam que a vida seria mais saudável no singular.

No Brasil, o sintoma mais cruel de que alguma coisa não vai bem dentro dos lares confinados é o aumento dos casos de violência contra a mulher. De acordo com o governo federal, houve acréscimo de 9% no volume de denúncias recebidas pelo Disque 180, serviço que recebe denúncias de violência doméstica, durante as primeiras semanas de isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde e determinado pelos governos estaduais, para conter o avanço da pandemia. Em São Paulo, o número de feminicídios disparou comparando com o mesmo período do ano passado.

“Nos preocupa muito a expectativa do aumento da violência contra a mulher, o que já aconteceu em outros países, especialmente os da Europa”, disse a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ela acrescentou que o Rio de Janeiro registrou um aumento de 50% nas notificações de casos de violência contra a mulher em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a ministra, o governo lançará um aplicativo no qual as mulheres também poderão fazer denúncias de agressão, já que várias delas estão dentro de casa com os possíveis agressores.