Há algum tempo, o vício em tecnologia já havia chegado aos consultórios médicos e começado a preocupar especialistas em saúde mental em todo o mundo. Mergulhar por horas a fio nas redes sociais e alternar sentimentos como raiva, tristeza e ansiedade são os sinais mais clássicos da dependência tecnológica. A incerteza e o medo provocados pela pandemia do novo coronavírus, além da questão do isolamento e distanciamento social, fizeram com que as pessoas fiquem ainda mais tempo diante das telas.

Apesar de reconhecer o aumento do problema, o psicólogo José Divino Sousa destaca também o lado positivo da tecnologia durante a pandemia. “É natural utilizarmos dessas ferramentas para viabilizar a comunicação. Esses aparelhos com seus recursos se tornaram essenciais ao viabilizar o acesso à informação, entretenimento, estudos, trabalho home office e o importante contato virtual, já que o pessoal está restrito”, destaca. Para ele, o mais importante é buscar um ponto de equilíbrio no uso.

Devido à quarentena, o Conselho Federal de Psicologia liberou as consultas on-line. A ação tem duas finalidades: evitar a propagação do vírus e, em contrapartida, manter os pacientes em tratamento psicológico, uma vez que a crise e o isolamento social podem agravar alguns casos. José Divino conta que muitos pacientes decidiram interromper o tratamento e não aderiram às consultas on-line por questões pessoais. “Uma minoria aceitou continuar o processo dessa forma”, explica.