Magazine Aulas de ritmos seguem até domingo no Martim Cererê Programação tem turmas de k-pop, kids, heels, waacking e hip hop, entre outras

O intensivo de férias Vive Verão, promovido pelo Studio Vibe 62 Urban no Centro Cultural Martim Cererê, segue com aulas de ritmos até o próximo domingo, 2, diariamente sempre às 18h30. O valor de cada dia de aula é R$ 40, mas há opções de pacotes de mais dias com descontos. A proposta é oferecer uma mistura de ritmos, professores e convidados profissionais. A prog...