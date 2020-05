Magazine Audiência dividida

As lives tornaram-se um fenômeno no Brasil no início do isolamento social e quebraram recordes. No entanto, nos últimos dias, os shows, por exemplo, não conseguiram repetir o próprio desempenho. É o caso de Marília Mendonça, que na primeira apresentação reuniu simultaneamente 3,2 milhões de pessoas e na segunda ficou com 2,1 milhões de fãs conectados ao mesmo tempo...