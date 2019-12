Magazine Atuação de Jennifer Lopez em As Golpistas é elogiada pela crítica Filme dirigido por Lorene Scafaria conta a história de uma stripper que se junta a três amigas e aplica uma série de golpes em seus clientes mais afortunados

“Como atriz, Jennifer Lopez é uma ótima cantora”, podem dizer os mais incisivos. Mas, segundo a crítica especializada, não é bem assim. Pelo menos não no longa As Golpistas, que estreia nesta quinta-feira (5) nas salas de cinema da capital. No filme, dirigido por Lorene Scafaria, J.Lo é uma stripper que se junta a três amigas (vividas por Constance Wu, Lili Reinhart e Ke...