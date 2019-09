Magazine Atuação de Câmara Filho como jornalista contemplou várias áreas da profissão

A dedicação ao ofício de jornalista de Câmara Filho começou em Luziânia, quando ele conheceu o médico e escritor Americano do Brasil, que escrevia para os jornais Voz do Povo, da cidade de Goiás, e Araguary, do Triângulo Mineiro. Foi por conta dessa amizade que o agrônomo tem o seu primeiro contato com o jornalismo. Já o início da carreira foi escrevendo artigos para a revista...