Magazine Atrizes de 'Malhação - Viva a diferença' não pararam de trabalhar

Mas por onde andaram as cinco adolescentes, ou não tão adolescentes na vida real, desde o fim de Malhação – Viva a Diferença? Daphne, com certeza, foi a que teve a maior mudança de vida nesses últimos dois anos, com o nascimento de seu primeiro filho, Caetano, 1. Mas nenhuma delas ficou parada.“Eu engravidei um pouco depois que acabou Malhação e aí foi muito louco....