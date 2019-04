Magazine Atrizes apresentam espetáculo infantil baseado no universo de Júlio Cortázar

As atrizes Juliana Mado e Fernanda Pimenta apresentam nesta quinta e nesta sexta-feira, sempre às 20 horas, no teatro do Centro Cultural UFG o espetáculo infantil Fantástico Cotidiano (foto), baseado no universo do escritor argentino Júlio Cortázar. No enredo estão personagens como uma tartaruga que é uma lousa, uma flor que dança, uma caixinha para guardar lembrança. No...