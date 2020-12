Magazine Atriz multitalentosa

Eva Wilma tem uma longa carreira na dramaturgia. São nada menos do que 67 anos, dividindo-se entre teatro, televisão e cinema. Essa paulistana, que nesta segunda-feira completa 87 anos de idade, começou a atuar em 1953. Mocinha ou vilã, não importa. Eva Wilma encara qualquer papel com a mesma seriedade. Talvez ela seja mais conhecida do público pelas diversas no...