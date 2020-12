Magazine Atriz Liv Ullmann completa 82 anos nesta quarta-feira (16)

Ela nasceu no Japão por um mero acaso. Seus pais estavam em Tóquio a trabalho. Por conta disso, Liv Ullmann, que completa 82 anos nesta quarta-feira, tem dupla cidadania: japonesa e norueguesa. Desde cedo, a atriz se interessou pelo mundo das artes – tanto que, com 18 anos, subiu aos palcos para interpretar Anne Frank. No cinema, começou a carreira em 1966, d...