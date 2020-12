Magazine Atriz foi testemunha em investigação sobre assédio nos bastidores de “Liga da Justiça”

Gal Gadot foi uma das testemunhas da investigação sobre assédio nas gravações do filme Liga da Justiça (2017). A informação foi confirmada por ela durante entrevista ao podcast The Big Ticket, parceria da revista especializada Variety com a iHeart. “Eu sei que eles fizeram uma investigação muito completa, mesmo que seja apenas pelo tempo que passei com eles”, afirmou a e...