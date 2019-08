Magazine Atriz e escritora Fernanda Young morre aos 49 anos Corpo será velado em São Paulo. Young teve crise de asma seguida de parada cardíaca

A escritora, atriz , roteirista, apresentadora de TV e colunista Fernanda Young, morreu neste domingo (25), aos 49 anos, em um sítio de sua família na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. A informação é do Jornal O Globo, do qual Young era colunista. Ela estava e cartaz em São Paulo com a peça "Ainda nada de novo", em que contracenava com Fernanda Nobre. Segund...