Magazine Atriz desde pequena

Ela chega aos 64 anos nesta quinta-feira, mas parece que a dramaturgia nasceu com ela. Paulistana, Christiane Torloni brincava de encenar ainda com 6 anos e, quando tinha 12 anos de idade, viveu uma princesinha no Teatrinho Trol, da extinta Rede Tupi. Sua estreia na telinha se deu em 1975, no Caso Especial da Globo, Indulto de Natal. La Torloni vai além da atuação –...