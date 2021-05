Magazine Atriz de 'Rugrats' diz que elenco sempre soube que personagem era lésbica Betty DeVille será abertamente gay na nova versão do programa em produção pela plataforma Paramount+

A personagem Betty DeVille, mãe dos gêmeos Phil and Lil na série "Rugrats: Os Anjinhos", será abertamente gay na nova versão do programa em produção pela plataforma Paramount+, segundo a atriz Natalie Morales, 36, que dará voz a ela. "Betty é uma mãe solteira com seu próprio negócio que tem gêmeos e ainda sai com amigos. Um exemplo de como viver uma vida feliz e saud...