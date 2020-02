Magazine Atriz de 'Rainha de Katwe', Nikita Pearl Waligwa morre aos 15 anos de idade Nikita viveu Gloria, amiga da jogadora de xadrez Phiona Mutesi, foco do filme e uma prodígio no esporte que cresceu no gueto de Katwe, em Kampala, capital de Uganda

A atriz Nikita Pearl Waligwa morreu neste sábado (15), aos 15 anos de idade, devido a um tumor no cérebro. Ela atuou no filme da Disney 'A Rainha de Katwe', que fala sobre uma jovem que vive na periferia da capital de Uganda e se torna uma campeã de xadrez. Nikita foi diagnosticada com o tumor em 2016, mesmo ano do lançamento do filme, e segundo a BBC a equipe d...