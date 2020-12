Magazine Atriz Christina Rodrigues morre de Covid à espera de leito em UTI

A atriz Christina Rodrigues, 47 anos, morreu na manhã desta quinta-feira em decorrência de complicações do novo coronavírus. Desde segunda, ela estava internada na enfermaria da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Tijuca, no Rio de Janeiro, com sintomas graves e dificuldades para respirar. A atriz aguardava uma vaga para ser transferida a um leito de UTI (Unidade ...