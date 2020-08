Magazine Atriz Chica Xavier, de novelas como 'Renascer' e 'Sinhá Moça', morre aos 88 anos Ela, que participou de mais de 25 folhetins na Rede Globo, enfrentava um câncer de pulmão

Com mais de 60 anos de carreira e atuações em novelas como Sinhá Moça (1986) e Renascer (1993), a atriz Chica Xavier morreu na madrugada deste sábado (8), vítima de um câncer de pulmão. Segundo o site G1, a atriz estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, no Rio, e a morte foi confirmada pelo neto Ernesto Xavier. No último dia 25 de julho, Ernesto public...