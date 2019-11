Magazine Atriz Catherine Deneuve é internada em estado grave em Paris Aos 76 anos, artista participa de filmagens de 'De son vivant'

A atriz francesa Catherine Deneuve, de 76 anos, foi internada na noite de terça-feira, 6, em estado grave, após sofrer um mal-estar, de acordo com informações da imprensa local. De acordo com o jornal Le Parisien, Deneuve deu entrada em um hospital de Paris ontem à noite, após sofrer uma indisposição. O estado de saúde da atriz, um ícone do cinema francês, é ...