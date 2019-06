Magazine Atriz Carla Diaz será Suzane von Richthofen em 'A Menina que Matou os Pais' Longa conta a história do caso da jovem que assassinou os próprios pais em 2002 em São Paulo, com o auxílio de seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian Cravinhos

A atriz Carla Diaz interpretará o papel de Suzane von Richthofen no filme A Menina que Matou os Pais. A informação foi confirmada pelo colunista Hugo Gloss nesta quinta-feira (13). O longa conta a história do caso de Suzane Von Richthofen, jovem que assassinou os próprios pais em 2002 em São Paulo, com o auxílio de seu namorado à época, Daniel Cravinhos, e o i...