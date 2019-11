Magazine Atrações do Baile da Gaiola chegam a Goiânia Tradicional atração do bairro da Penha aporta pela primeira vez em Goiânia neste sábado (2), a partir das 16 horas, no Espaço Deu Praia

Tradicional atração do bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Baile da Gaiola aporta pela primeira vez em Goiânia neste sábado, a partir das 16 horas, no Espaço Deu Praia. Símbolo atual do renascimento do funk carioca, o baile é celeiro de um som chamado 150BPM, com batida acelerada. Após o sucesso das edições, que passou a receber celebridades, a atração passou em ...