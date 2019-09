Magazine 'Atores são instrumentos do demônio', diz Fernanda Montenegro Atriz fala de memórias afetivas em autobiografia

Se pudesse resumir o conteúdo de sua autobiografia Prólogo, Ato, Epílogo em um punhado de frases, Fernanda Montenegro diria que se trata de uma “viagem com muitos colegas, com muitas crises políticas, com muitas linguagens cênicas, com muita coragem de sobrevivência e resistência”, como já definiu. Na conversa com o Estado, a atriz detalhou o olhar que tem sobre ...