Magazine Atores de 'Velozes e Furiosos' fazem homenagem 6 anos após morte de Paul Walker Vin Diesel e Jordana Brewster publicaram fotos com o artista, que morreu em um acidente de carro em 2013

A morte do ator Paul Walker completou seis anos neste sábado, 30, e os atores Vin Diesel e Jordana Brewster, que contracenaram com ele em Velozes e Furiosos, fizeram homenagens ao artista. Jordana publicou no Instagram uma foto na qual aparece ao lado do ator. "Te amo com todo o meu coração, sinto sua falta com todo o meu ...