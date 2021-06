Magazine Ator por excelência

Londrino, Dominic Cooper, que comemora 43 anos de idade nesta quarta-feira, é um ator por excelência – trabalha na televisão, no cinema, no teatro e no rádio. Com 18 anos de carreira, atuou em dois grandes sucessos da telona: Mamma Mia! (2008), como Sky, o namorado de Sophie, Capitão América, o Primeiro Vingador (2011) e Capitão América – O Soldado Invernal (...