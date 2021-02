Magazine Ator multitalentoso

Joe Pesci, que tornou-se mundialmente conhecido com o filme Touro Indomável, pelo qual levou o Bafta de melhor ator coadjuvante, chega aos 77 anos de idade nesta terça-feira. Outros sucessos viriam depois, principalmente com os trabalhos dirigidos por Martin Scorcese e em parceria com Robert De Niro, entre eles Os Bons Companheiros, pelo qual ganhou o Oscar de ...