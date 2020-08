Magazine Ator Marcos Palmeira divide-se entre a atuação em filmes e novelas e a lida no campo

Na novela Renascer, de Benedito Ruy Barbosa, exibida pela primeira vez em 1993, o ator Marcos Palmeira era João Pedro, o filho rejeitado do coronel José Inocêncio, papel de Antonio Fagundes. Sem o título de “doutor” ostentado pelos irmãos, João se dedicava à lida na fazenda de cacau do pai, na Bahia. Matuto, vivia com o facão na cintura, cuidando da plantação...