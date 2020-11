Magazine Ator Jonas Mello morre aos 83 anos, em São Paulo Artista iniciou sua carreira na televisão em 1969, na produção A Cabana do Pai Tomás, TV Globo

Foi sepultado ontem, no final do dia, no Cemitério Memorial de Santos (SP), o corpo do ator Jonas Mello. Ele, que tinha 83 anos de idade, foi encontrado morto em sua casa, em São Paulo, por um primo para quem ligou dizendo estar passando mal. Segundo Josefina, uma das irmãs de Jonas, quando o primo chegou à casa do ator ele já estava morto e, segundo a família, a...