Ator e diretor Jorge Fernando morre aos 64 anos Jorginho sofreu uma parada cardíaca no hospital; em 2017, o diretor havia sofrido um AVC

O ator e diretor Jorge Fernando morreu, aos 64 anos, na noite deste domingo, 27, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, desde a tarde, após ter um aneurisma. Segundo o hospital, a causa da morte foi uma parada cardíaca em decorrência do aneurisma. Em 2017, Jorginho, como era conhecido, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC)....