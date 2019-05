Magazine Ator de 'Thor' e 'Exterminador do Futuro: A Salvação' morre aos 42 anos Ele cometeu suicídio e deixou um bilhete de despedida no Instagram

Isaac Kappy, ator que trabalhou nos filmes Thor e O Exterminador do Futuro: A Salvação, cometeu suicídio na segunda-feira, 13, após deixar um bilhete de despedida no Instagram. No texto, o ator afirma não ter sido um 'homem bom'. Diz ter traído pessoas por dinheiro, vendido drogas, sonegado impostos e contraído dívidas. Kappy também cita Donald Trump ...