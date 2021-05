Magazine Ator de 'Escola de Rock' morre após acidente de bicicleta De acordo com informações do Chicago Sun-Times, ele andava com sua bicicleta na madrugada de quarta-feira (26) no momento e que um carro o atingiu

Conhecido por sua atuação como Freddy "Spazzy McGee" Jones no filme "Escola de Rock" (2003), o músico e ator Kevin Clark, 32, morreu após se envolver em um acidente de bicicleta. De acordo com informações do Chicago Sun-Times, ele andava com sua bicicleta na madrugada de quarta-feira (26) no momento e que um carro o atingiu. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas nã...