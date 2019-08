Magazine Ator acusa Katy Perry de assédio sexual Oficialmente, a cantora não respondeu a acusação, mas questionou: "Não podemos ser apenas gentis e bons? Por que isso é tão difícil?"

O ator Josh Kloss, que participou há nove anos do clipe "Teenage Dream", da cantora Katy Perry, acusou a artista de assédio sexual. "Você sabe. Depois que eu conheci a Katy, nós cantamos uma música de adoração, 'Open The Eyes of my Heart'. Ela era legal e gentil. Quando outras pessoas estavam por perto, ela era fria como o gelo, e até mesmo disse para todo o set ...