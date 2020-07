Magazine Ator Érico Brás escreve livro com relatos de suas histórias de racismo e repressão policial

Érico Brás, 41, tinha apenas 10 anos quando saiu de casa para comprar pão a pedido do seu pai e sentiu medo ao se deparar com dois policiais. O ator e apresentador baiano conta que, no dia anterior desse episódio, um jovem negro tinha sido morto pela polícia na porta de sua residência. “Quando cheguei na padaria tinham dois policiais parados, senti que olhavam ...