Magazine Atmosfera soturna

Desalma tem sua história repleta de uma atmosfera soturna. A história começa em 1988, quando o desaparecimento de uma jovem choca a população da pequena Brígida, no interior do sul do Brasil. A tradicional festa de Ivana Kupala é banida do calendário festivo da cidade. Trinta anos depois, a população se prepara para trazer a festa de volta, mas acontecimentos enigmát...