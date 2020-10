Magazine Atendimento à distância

O maior empecilho à assistência adequada ao AVC é que nem todos os hospitais, em especial os localizados no interior, contam com neurologistas disponíveis para o atendimento especializado e rápido. Em Goiás, uma empresa de telemedicina criou um programa coordenado pelas neurologistas Andreya Cardoso e Aline Neto. A tecnologia permite que o paciente com suspeita de AVC se...