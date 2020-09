Magazine Atenção para a saúde

“O problema do açúcar no café é que as pessoas, normalmente, não tomam apenas uma xícara no dia. Elas tomam várias”, explica a nutricionista Carolina Aidar. “O açúcar é uma caloria vazia, não fornece nenhum nutriente para o nosso corpo. Quando em excesso, isso vai ser armazenado como gordura e causar inflamação a nível de microbiota intestinal, que pode culminar em o...