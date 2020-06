Magazine Atenção na rotina e atividades diferenciadas podem evitar ansiedade em crianças durante isolamento O dia a dia dos pais está alterado, mas é importante não esquecer que a dos pequenos também está

A cada mês que se inicia, Raphaela Georg, de 40 anos, se vê começando uma nova fase. Dos primeiros dias de isolamento social para cá, muita coisa mudou no dia a dia dela, do marido e dos filhos Pedro, de 5 anos, e Ester, de 4. No início, o clima era de novidade total para as crianças que, acostumadas com a rotina da escola em tempo integral, passaram a ter os dias...