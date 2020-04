A rotina da casa mudou. Os donos que trabalhavam fora, agora estão o tempo todo em casa. Os passeios já não são frequentes. Nesse período de isolamento, é comum que os pets demonstrem mudanças no comportamento e a atenção deve ser especial para não ocasionar problemas de saúde e estresse. O especialista em comportamento animal Cleber Santos atenta para a importância de manter o ambiente harmônico e reitera que é preciso ter cuidados com o emocional dos pets.

“No momento, os animais estão com os donos o tempo inteiro em casa. Quando a rotina voltar ao normal, podem desenvolver ansiedade por separação”, diz. Para amenizar o choque futuro, Cléber recomenda algumas atitudes. “Evitar carinhos excessivos e a não passar o tempo todo com o animal no colo e no sofá. É importante ocupar esses momentos com atividades com brinquedos, para gastar energia. Dessa maneira, eles vão sofrer menos com a separação depois.” Para ele, mantendo as recomendações de higiene e distância, os donos podem sim tirar um tempo para dar uma volta com os animais. “É importante não interromper as atividades físicas. Para quem mora em condomínios que têm escadas, subir e descer junto com o animal durante 15 a 20 minutos já garante resultados.”

O especialista avisa que os bichos dão alguns sinais de que estão precisando de uma atenção especial e mudanças de atitudes de seus donos em relação a eles. “Latidos excessivos, principalmente em momentos que você está ocupado, começam a roer móveis, a fazer xixi e cocô nos lugares errados para chamar a atenção.” Aos primeiros sinais, reserve momentos na rotina para dedicar-se às atividades com os pets.